CAFFÈ CON GIACOMO: SERRE DI PARCO QUERINI, LA GRANDE VICENZA, BACINO SULL’ONTE, LA CARTA D’IDENTITÀ E I VICENTINI CHE ARRIVANO DA FUORI

In questa nuova puntata della rubrica Caffè con Giacomo, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai aggiorna i cittadini su diversi progetti e iniziative in corso. Tra le novità principali, l’apertura delle Serre di Parco Querini entro la fine di marzo, gestite da Agendo insieme ai ragazzi con sindrome di Down, come ricordato anche dalla rivista Casabella. Il sindaco illustra inoltre il progetto La Grande Vicenza, che mira a coinvolgere i comuni limitrofi in un lavoro collaborativo per lo sviluppo del territorio.

Si parla anche dello sblocco dell’iter del Bacino sul torrente Onte, fondamentale per proteggere Vicenza dalle piene del Retrone, e della prevista fusione di tre comuni vicini: Bolzano Vicentino, Bressanvido e Quinto Vicentino. Altri temi toccati sono la scadenza per sostituire la carta d’identità cartacea con quella elettronica e l’elevata percentuale di residenti di Vicenza provenienti da fuori città e provincia.