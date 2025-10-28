ALTO VICENTINOCRONACA
28 Ottobre 2025 - 16.58

Cade dalla bici e sbatte il volto

REDAZIONE
Percorrendo un sentiero in località alle Piane, nelle vicinanze di Contrada Reghelini, un ciclista è caduto dalla propria mountain bike e ha sbattuto il volto a terra. Il 45enne di Schio, proiettato in avanti dopo che la ruota anteriore si era bloccata, aveva chiamato la moglie, arrivata poi sul luogo dell’incidente assieme a un amico. Attivato verso le 14.30, il Soccorso alpino di Schio ha inviato 5 soccorritori, che hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno caricato in barella e trasportato per 150 metri fino al rendez vous con l’ambulanza, avvenuto su una strada bianca non distante. L’uomo, con un trauma al volto, è stato portato all’ospedale di Santorso.

