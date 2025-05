Buono Scuola 2024-2025: 3 milioni di euro dalla Regione Veneto per sostenere le famiglie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’assessore Mantovan: “Investiamo nell’equità sociale per garantire il diritto allo studio”

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il nuovo bando per il contributo “Buono Scuola” relativo all’anno scolastico 2024-2025, con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro a favore delle famiglie venete. Le domande potranno essere presentate dal 19 maggio al 20 giugno 2025.

L’intervento, previsto dalla Legge Regionale n. 1/2001, è destinato a sostenere le spese scolastiche di studenti frequentanti scuole statali, paritarie, private e istituti di formazione professionale, con particolare attenzione alle situazioni di disagio economico.

«Sostenere le famiglie nelle spese scolastiche significa garantire pari opportunità educative per tutte e tutti – ha dichiarato l’assessore regionale alla Formazione e Istruzione, Valeria Mantovan –. Il Buono Scuola rappresenta un aiuto concreto, soprattutto per chi si trova in condizioni economiche più fragili. La Regione continua a credere fortemente nell’istruzione come leva di sviluppo e coesione sociale».

Il contributo è rivolto alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro per studenti normodotati e fino a 60.000 euro per studenti con disabilità, per i quali è previsto un sostegno fino a 15.000 euro, finalizzato a garantire un reale supporto all’inclusione. Le spese ammissibili comprendono iscrizione, frequenza scolastica, testi e sussidi didattici.

Verrà mantenuto anche per quest’anno il sistema di verifica diretta dell’ISEE tramite piattaforma, già testato con successo nel 2023-2024.

«Confermiamo un modello di gestione semplificato ed efficiente – ha aggiunto Mantovan – che garantisce tempi certi e trasparenza. Il nostro obiettivo è continuare a sostenere le famiglie, riconoscendo il ruolo centrale che svolgono nel percorso formativo dei figli».

Dal 2000 a oggi, la Regione Veneto ha destinato quasi 170 milioni di euro al Buono Scuola, beneficiando oltre 200.000 studenti.