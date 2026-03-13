Borseggiatrici sorprese sul tram a Padova: poliziotto in borghese blocca il colpo

Furto con destrezza sul tram a Padova, ma il colpo dura pochi secondi: a bloccare le responsabili è stato un investigatore della Polizia di Stato che si trovava a bordo del mezzo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 12 marzo, sulla linea Sir1 del tram, nei pressi della fermata “Ponti Romani”.

Il poliziotto, ispettore della Squadra Mobile e libero dal servizio, stava viaggiando in direzione della stazione quando ha notato due donne appena salite sul convoglio. Le due osservavano con insistenza borse e zaini dei passeggeri, comportamento che ha insospettito l’agente.

Poco prima di mezzogiorno, all’altezza della fermata “Ponti Romani”, le due hanno messo in atto il colpo. Una delle donne si è avvicinata a un passeggero di 62 anni, coprendo con il proprio corpo l’azione della complice che, con grande destrezza, ha aperto la cerniera del borsello dell’uomo riuscendo a sfilare il portafoglio senza che la vittima si accorgesse di nulla.

La scena però non è sfuggita all’investigatore, che è immediatamente intervenuto qualificandosi come agente di polizia. Dopo aver bloccato entrambe le donne, il poliziotto è riuscito a recuperare la refurtiva, restituendo il portafoglio al legittimo proprietario, ancora ignaro del furto appena subito.

Sul posto sono poi arrivati altri agenti della Polizia di Stato, allertati tramite il 113, che hanno preso in consegna le due sospettate accompagnandole negli uffici della questura per gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che la responsabile materiale del furto, una 41enne di nazionalità bulgara senza fissa dimora in Italia, aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. In passato era già stata condannata per borseggi commessi in Parma e Bologna. La complice è invece una 29enne bulgara, anch’essa senza fissa dimora.

Le due donne sono state arrestate in flagranza per furto aggravato con destrezza e messe a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per il giudizio direttissimo.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, attraverso la Divisione Anticrimine ha inoltre disposto nei confronti della 41enne il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Padova e un Dacur, il provvedimento che vieta l’accesso alle aree urbane sensibili della città.