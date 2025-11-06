BASSANOCRONACA
6 Novembre 2025 - 16.32

Borseggiatrice responsabile di furti durante il mercato settimanale denunciata dai Carabinieri

REDAZIONE
Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa hanno denunciato in stato
di libertà una 26enne cittadina bulgara, in Italia senza fissa dimora, già nota e ritenuta responsabile di alcuni furti con destrezza e indebito utilizzo di carta bancomat, avvenuti negli ultimi
mesi nel centro storico di Bassano del Grappa. Nello specifico i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico della donna, alla quale sono riusciti a ricondurre cinque furti con destrezza verificatisi nei mesi scorsi durante i mercati settimanali che, ogni giovedì e ogni sabato, si svolgono nel centro storico di Bassano del Grappa, ai danni di altrettante vittime, alle quali la 26enne, con destrezza appunto, rubava il portafogli, dal quale poi prelevava il denaro contante, con cifre comprese tra i 60 e 100 euro e le tessere bancomat. Addirittura, in una circostanza, con l’utilizzo di una delle carte elettroniche, la stessa, poco dopo il furto, ha effettuato un pagamento presso un negozio di abbigliamento di Bassano del Grappa, per l’importo di circa euro 3.000 euro.

