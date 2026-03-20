Blitz in zona stazione e Quadrilatero: botta risposta Possamai – Rucco. Ma sono d’accordo sulla sicurezza alimentare

I controlli dei Carabinieri e del NAS di Padova tra zona Stazione e Quadrilatero hanno riportato sotto i riflettori la sicurezza alimentare e il rispetto delle regole nei locali che vendono generi alimentari. L’operazione ha portato a chiusure, sanzioni e sequestri di alimenti non tracciati, confermando l’esistenza di criticità già segnalate in passato.

Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto e già sindaco di Vicenza, sottolinea come non si tratti di semplice polemica politica. «Le irregolarità riscontrate e le chiusure disposte raccontano una situazione seria, che riguarda la salute pubblica e la tutela dei commercianti onesti – ha dichiarato –. La vicenda della pasticceria di Viale Milano dimostra che episodi isolati non ce ne sono: si tratta di pratiche purtroppo diffuse». Rucco invita il Comune a essere più presente e proattivo nella prevenzione dei problemi, non solo a reagire ai blitz delle forze dell’ordine.

Dal canto suo, il sindaco Giacomo Possamai ha espresso pieno plauso ai Carabinieri e al personale del NAS: «Le attività che vendono alimenti hanno un ruolo delicato per la salute dei cittadini. I controlli dimostrano che chi trasgredisce viene individuato e sanzionato. Continueremo con le verifiche della Polizia Locale, dopo le sei ordinanze firmate a inizio anno nei confronti di locali del Quadrilatero e delle zone limitrofe, con chiusure anticipate e divieto di vendita di alcolici, ottenendo risultati concreti».

Sia Rucco che Possamai concordano sull’importanza di controlli costanti e presidio del territorio, ma mentre il primo pone l’accento sulla prevenzione e sulla necessità di un’Amministrazione più attiva, il secondo evidenzia l’efficacia della collaborazione tra istituzioni. L’operazione dei Nas conferma come la sicurezza alimentare e la legalità nei locali della città siano temi centrali, che richiedono impegno continuo da parte di tutti gli attori coinvolti.

In sintesi, l’azione congiunta tra forze dell’ordine e amministrazione locale punta a tutelare consumatori, cittadini e operatori onesti, cercando di trasformare zone delicate come la Stazione e il Quadrilatero in aree più sicure e controllate.