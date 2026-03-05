Blitz dei Carabinieri nel weekend: 3 arresti



Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa, soprattutto in quest’ultimo week-end, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese.

Il bilancio dei controlli straordinari ha portato all’arresto di un 51enne, originario della Costa

d’Avorio, residente a Rosà, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione

emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza – Ufficio Esecuzioni Penali, in forza del quale

l’uomo, rintracciato sul territorio dai militari di Rosà, dovrà espiare la pena residua di 5 anni di

reclusione, relativamente ad una violenza sessuale compiuta in territorio bassanese dal 2012 al

2019. Analogamente i carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un 54enne di origine albanese per una pena detentiva di 6 anni di reclusione, relativamente alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano, che aveva riconosciuto la colpevolezza dell’uomo in ordine al reato legato al traffico di sostanze stupefacenti nel 2012. Infine, anche un 52enne di Marostica, per il quale è stata disposta la pena detentiva di un anno di reclusione. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze, che aveva riconosciuto la colpevolezza dell’uomo in ordine a pregressi furti e ricettazione, commessi in Toscana negli anni 2012/2013.