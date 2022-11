Blitz dei Carabinieri con i Nas: un bar e una trattoria nei guai per le norme igieniche

Raffica di controlli stradali sul trasporto rifiuti e verifiche a carico di esercizi pubblici sulle norme relative all’igiene a Thiene da parte dei Carabinieri della Compagnia di Thiene con, oggi, i colleghi specializzati del NAS di Padova e dai militari della forestale di Arsiero. I posti di controllo dinamici sul territorio si sono concentrati nei comuni di: Villaverla, Thiene, Breganze, Sarcedo, Sandrigo, Caldogno, Costabissara e Povolaro. Quattordici i militari dell’Arma complessivamente impiegati assieme a personale del Nas, della forestale e ai militari in borghese del nucleo operativo che hanno controllato ben 44 persone, di cui sette con precedenti vari di polizia e 21 veicoli.

Sempre nel corso dei controlli, le ispezioni a due esercizi pubblici eseguiti nello specifico dai

carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno portato invece al sanzionamento di un bar del centro di Sandrigo e di una trattoria di Dueville per alcune violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.