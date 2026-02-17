Blitz dei Carabinieri a Schio: un arrestato e due denunciati

Nel pomeriggio e nella serata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Schio hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dal Comando Provinciale di Vicenza. L’operazione ha visto l’impiego massiccio di pattugliesupportate dal personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD).

Il bilancio dell’attività ha portato ad un arresto, due denunce in stato di libertà e diverse segnalazioni

amministrative. In particolare, un arresto in esecuzione di ordine di carcerazione a Malo, dove i militari hanno tratto in arresto un 30enne del luogo: l’uomo deve espiare una pena residua

di 2 anni, 9 mesi e 4 giorni di reclusione per una condanna definitiva per reati in

materia di stupefacenti commessi tra Schio e Verona negli anni 2017 e 2019. Ma non solo: c’è stata anche un’ evasione dai domiciliari a Velo d’Astico: i Carabinieri della Stazione di Arsiero infatti hanno denunciato a piede libero un 40enne di nazionalità egiziana. L’uomo, nonostante fosse

sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai militari all’interno di

un negozio del luogo, violando le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria. Infine, un porto abusivo di armi a Schio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno intercettato in via Btg. Val Leogra un 28enne nigeriano residente a Marano Vicentino, trovato in possesso di un paio di forbici nascoste

in un borsello, di cui non ha saputo giustificare il porto, rimediando una denuncia in stato di

libertà.