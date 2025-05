Bimbo di 8 anni ruba il telefono alla madre ed ordina 70 mila lecca lecca

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Negli Stati Uniti, nel Kentucky, una madre si è trovata a dover gestire una situazione imprevista e piuttosto onerosa: il figlio di 8 anni, giocando con il suo telefono, ha ordinato ben 70.000 lecca-lecca Dum-Dum da Amazon.

La donna, avvisata dell’acquisto, ha tentato di annullarlo immediatamente, ma i dolcetti erano già in spedizione. “Mi ha detto che voleva organizzare un carnevale e usare i Dum Dum come premi”, ha raccontato.

Il simpatico progetto del bambino si è trasformato in un salasso economico: il costo totale dell’ordine ha raggiunto i 4.000 dollari. “Quando ho visto il prezzo, sono quasi svenuta”, ha ammesso la madre, che si è subito messa in contatto con la banca e con Amazon per cercare di rimediare.

Alla fine, a casa sono arrivati 22 pacchi. Parte della somma è stata recuperata grazie all’intervento dell’ufficio postale, e dopo una lunga giornata di telefonate e mediazioni, Amazon ha accettato di rimborsare l’intero importo. “Dopo ore passate tra la banca e alcune testate giornalistiche, Amazon mi ha chiamata per confermarmi il rimborso”, ha scritto la donna sui social.

Ha poi aggiunto che modificherà le impostazioni del telefono per evitare futuri ordini “a sorpresa”.