Bike to Work: Sovizzo premia 28 lavoratori “in bicicletta”, e rinnova l’adesione anche per il 2026. Assegnati buoni per oltre 1500 euro, spendibili tra le 5 attività locali aderenti al circuito.

Sovizzo, 07 ottobre 2025 – Si conclude con ottimi risultati l’edizione 2025 di Bike to Work, il progetto promosso dalla Provincia di Vicenza che incentiva l’uso della bicicletta e dei mezzi sostenibili per gli spostamenti casa-lavoro. Anche quest’anno il Comune di Sovizzo ha confermato la propria partecipazione, premiando i cittadini che hanno scelto di muoversi in modo responsabile, con benefici per l’ambiente, la salute e il commercio locale.

Sono 28 i sovizzesi premiati con un totale di 6.120 chilometri percorsi e 153 buoni del valore di 10 euro ciascuno, per un importo complessivo di 1.530 euro assegnati. I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente presso le attività del territorio accreditate. Ad oggi hanno richiesto l’adesione al circuito: Bottega 54, Ghirigori Cose Preziose, Panificio Caffetteria Righetto, Amabile Cafè, Sorelle Zamberlan, Ristorante da Manfron, Le Buone Checche e Trattoria Amabile. Tra i partecipanti più attivi, si sono distinti Nicola Zanandrea e Michele Rossetto (14 buoni a testa, un totale di circa 560 km) e David Coisson (13 buoni, 520 chilometri).

Visti i risultati positivi e la partecipazione crescente, Sovizzo ha già annunciato la propria adesione anche all’edizione 2026 di Bike to Work, rinnovando l’impegno a favorire scelte di mobilità più consapevoli e rispettose dell’ambiente. Il meccanismo è semplice e accessibile a tutti: i cittadini possono scaricare gratuitamente l’app Ecoattivi, che assegna 20 ecopunti per ogni chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro. Raggiunti gli 800 ecopunti, si ottiene un buono da 10 euro da spendere nei negozi e nelle attività che aderiscono al progetto.

Le aziende e gli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa (ad eccezione delle attività all’ingrosso, della grande distribuzione, delle tabaccherie, delle sale gioco e delle stazioni di servizio) possono compilare e inviare i moduli di adesione disponibili sul sito del Comune. I buoni spesa vengono rimborsati integralmente agli esercenti su base periodica, al massimo ogni quattro mesi, tramite bonifico da parte di Achab S.r.l., partner tecnico del progetto individuato dalla Provincia di Vicenza.

«Bike to Work è un progetto virtuoso che unisce salute, ambiente e sostegno al commercio locale – commenta l’assessore all’Ambiente Veronica Scapin – ogni pedalata rappresenta una scelta concreta per una comunità più sostenibile e più attenta al proprio territorio. Vogliamo continuare su questa strada, premiando chi contribuisce con piccoli gesti quotidiani a migliorare la qualità della vita di tutti.»

Il Comune di Sovizzo è stato inoltre premiato durante la cerimonia organizzata nell’ambito della Festa della Via dei Berici al Parco della Pace, un riconoscimento che sottolinea l’impegno dell’Amministrazione comunale per la mobilità sostenibile e la promozione di stili di vita green.