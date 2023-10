BASSO VICENTINO – Trovato con la droga, denunciato 23enne

Nel corso della serata del 18 ottobre, nel comune di Barbarano-Mossano. è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio anche con l’impiego delle unità cinofile anti-droga dei carabinieri di Torreglia. Il servizio si è concentrato in Via Giovanni XXIII e le aree urbane limitrofe in Ponte di Barbarano, anche a seguito di alcune segnalazioni di residenti della zona che lamentavano un aumento del degrado urbano, sia di natura sociale che sul piano igienico-urbano, oltre la continua presenza di comitive di giovani che si rendevano protagonisti del disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, nonché presunte attività di cessione e consumo di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della locale Stazione, supportati anche da altre unità del Comando Compagnia Carabinieri di Vicenza, hanno perlustrato a lungo la zona, identificando numerosi soggetti, perlopiù giovani residenti nel quartiere. Grazie anche al fiuto dell’unità cinofila in particolare venivano rinvenuti sia sulla persona che a seguito di perquisizione domiciliare circa 40 grammi di sostanze stupefacenti suddivise tra hashish e marijuana nella disponibilità di un giovane del posto classe 2000, deferito in stato di libertà per detenzione i fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, nell’ambito del medesimo servizio altri 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza per possesso di marijuana per uso personale