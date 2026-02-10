Basso Vicentino, malore fatale durante la festa degli alpini: muore un 74enne

Un malore improvviso ha stroncato domenica Armando Viola, 74 anni, pensionato e alpino del gruppo ANA del Basso Vicentino, durante l’annuale festa sociale delle penne nere nella sede di via Cornelia Sale. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la messa, il gruppo era tornato nella propria “casa” per il pranzo, a cui avrebbero partecipato circa novanta persone. Prima di sedersi, Viola si è recato in bagno: non vedendolo tornare, la moglie Maria lo ha trovato riverso a terra esanime. I soccorsi sono stati immediati: il vicesindaco Fabio Giacometti, abilitato al primo soccorso, ha praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei sanitari del Suem 118 dall’ospedale Milani di Noventa, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli amici e i membri del gruppo ANA ricordano Viola come una persona pacata, disponibile e profondamente legata al gruppo: «Tranquillo e sorridente come sempre, nulla lasciava presagire questa tragedia», racconta commosso il capogruppo Maurizio Sillo. Il vicesindaco Giacometti, a nome dell’amministrazione comunale, si è stretto al dolore della moglie e dei due figli, Federico e Arianna. L’ultimo saluto a Armando Viola sarà domani, mercoledì 11 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale; questa sera alle 19 sarà recitato il rosario.