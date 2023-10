BASSO VICENTINO – Donna finisce con l’auto in un fossato, trasportata in ospedale

Un sinistro tutt’altro che simpatico, ma per fortuna non risultano feriti gravi. Alle 17:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP9, in Via San Teobaldo a Sossano per un’auto finita fuoristrada nel fossato d’irrigazione di un campo agricolo, con una donna rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la Tesla, mentre la conducente è stata presa in cura dal personale del Suem per essere trasferita in pronto soccorso per ulteriori controlli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19.