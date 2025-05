Bassano – Tre espulsi: accompagnati ai Cpr stranieri irregolari e violenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Negli ultimi tre mesi, la Polizia di Stato del Commissariato di Bassano del Grappa, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, ha eseguito tre espulsioni di cittadini stranieri irregolari, responsabili di gravi turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. I soggetti, tutti senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia, sono stati accompagnati al Centro per il Rimpatrio di Potenza, con l’imposizione del divieto di rientro in Italia o nell’area Schengen per periodi dai 5 ai 10 anni.

I provvedimenti

🔹 K.S., serbo, classe 1990, è stato espulso e rimpatriato in Serbia il 27 gennaio 2025, con scorta internazionale e divieto di rientro nello Spazio Schengen per 5 anni. È stato più volte segnalato per ubriachezza molesta, reati contro la persona e il patrimonio, e porto abusivo di armi. Tra i diversi episodi, si è reso protagonista, il 1° novembre 2024, di una violenta rissa nel Quartiere San Vito, davanti a un supermercato, insieme a un altro cittadino espulso. Frequenti anche i suoi comportamenti aggressivi presso la mensa cittadina.

🔹 A.D.A., ghanese, classe 1988, è stato rimpatriato in Ghana il 16 aprile 2025, sempre con scorta internazionale e con divieto di rientro in Italia per 10 anni. Già noto per reati legati agli stupefacenti, violenza e liti tra stranieri, ha partecipato alla rissa dell’1 novembre 2024 nel parco pubblico di San Vito ed è stato spesso causa di disturbo presso la mensa della città, anche in stato di ebbrezza.

🔹 K.H., marocchino, classe 1986, è stato accompagnato il 8 aprile 2025 presso il Centro per il Rimpatrio di Potenza, su provvedimento del Questore di Vicenza, con divieto di rientro per 10 anni. Responsabile di numerosi danneggiamenti a beni pubblici e privati, si è distinto per comportamenti molesti e violenti, soprattutto a seguito di abuso di alcol, anche presso la mensa cittadina.