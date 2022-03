Bassano: sfonda la porta della madre e aggredisce carabinieri, arrestato 29enne

Nella tarda serata di venerdì, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano del Grappa, coadiuvati dal personale di Marostica, hanno arrestato un 29enne del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I militari erano intervenuti tramite una chiamata al 112 ricevuta dalla madre del giovane. La donna non aveva voluto farlo entrare nell’abitazione a causa della forte alterazione del ragazzo; all’arrivo dei carabinieri, il 29enne aveva sfondato la porta e ha immediatamente aggredito i militari per minacciarli. Leggermente ferito un carabiniere, con lesioni guaribili in qualche giorno. Il giovane è stato così condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa, sottoposto a sedazione e ivi piantonato su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza.