Bassano: sequestrati 2000 prodotti non sicuri e scoperto un lavoratore in nero alla Fiera d’Autunno

Maxi operazione della Guardia di Finanza alla Fiera d’autunno di Bassano del Grappa. I finanzieri del Comando provinciale di Vicenza, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno effettuato una serie di verifiche tra gli espositori presenti alla manifestazione, che si è tenuta il 4 e 5 ottobre.

L’intervento, condotto da 25 militari dei reparti territoriali, ha portato al sequestro di circa duemila articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza: tra questi, monili, bracciali, collane, portachiavi e altri accessori per l’abbigliamento sprovvisti di etichettatura in lingua italiana e delle indicazioni sulla composizione e sulle modalità d’uso. Ai responsabili sono state comminate sanzioni per oltre 4.000 euro.

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto un lavoratore in nero impiegato in un locale del centro storico, vicino all’area della fiera. Per il titolare sono scattate sanzioni amministrative per circa 2.000 euro.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno anche individuato una persona che stava consumando hashish in una zona adiacente agli stand. La sostanza, circa due grammi, è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura.

Le attività della Guardia di Finanza, inserite nel piano di vigilanza del territorio, mirano a contrastare le irregolarità economiche e tutelare le imprese rispettose delle regole, il Made in Italy e la sicurezza dei consumatori.