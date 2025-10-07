Bassano, provoca un incidente e fugge davanti alla Polizia, poi rifiuta l’alcoltest. Denunciato un automobilista ubriaco

Serata movimentata quella di venerdì 3 ottobre 2025 in via Rosmini, a Bassano del Grappa, dove un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato si è trovato ad assistere in diretta a un incidente stradale tra due auto.

Una Ford Kuga, che procedeva proprio davanti alla “Pantera” della Polizia, giunta all’intersezione con la rotatoria di via Maritain, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Fiat Punto che arrivava in senso contrario.

Gli agenti sono intervenuti subito per prestare assistenza ai coinvolti, ma il conducente della Ford, approfittando della confusione, è ripartito a tutta velocità dandosi alla fuga. Dopo essersi accertati delle condizioni delle persone a bordo della Punto, gli operatori hanno immediatamente inseguito l’auto in fuga, riuscendo a bloccarla dopo circa due chilometri.

Alla guida è stato identificato un cittadino rumeno, residente a Rosà, classe 1981, in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, apparso agitato e arrogante, ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. È stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato, denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per le violazioni commesse.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, mentre la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Bassano del Grappa per i rilievi del sinistro e il supporto alle operazioni.