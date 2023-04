BASSANO – Pluripregiudicato individuato ed espulso

Nella serata di giovedì scorso gli agenti della squadra “Volanti” del Commissariato di polizia di stato di Bassano del Grappa, nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato e riconosciuto tale R. A. B., 26enne cittadino del Burkina Faso residente a Cassola, persona nota in quanto pluripregiudicato ed avente a proprio carico un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa emesso dal questore mentre passeggiava verso il parcheggio delle autovetture della stazione. Immediatamente fermato, il soggetto è stato accompagnato presso gli Uffici di Polizia.

Dopo aver preso contatti con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, gli agenti erano in grado di accertare che lo straniero si trovava in stato di clandestinità, in conseguenza del rifiuto del rinnovo del Permesso di Soggiorno decretato dal Questore proprio a causa dei numerosi precedenti.

Entrato in Italia nel 2013, per unirsi alla famiglia, l’anno successivo era stato denunciato per furto e, nel 2018 era stato sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanze stupefacenti. Nel maggio del 2021, nel corso di un servizio di ordine pubblico interforze per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del Covid, era stato arrestato dalla polizia del Commissariato di Bassano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in quanto, dopo aver aggredito un cittadino straniero di fronte al locale denominato “La Giada” di Bassano del Grappa, privo di documenti ed ubriaco si era opposto al controllo, resistendo e tentando di fuggire per non essere identificato. Nel mese successivo, è stato colpito dal provvedimento del questore di Vicenza del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nel Comune di Bassano del Grappa.

Nel mese di marzo del 2022, R. A. B. è stato denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, e l’Autorità Giudiziaria ha predisposto nei suoi confronti la misura cautelare del Divieto di Avvicinamento alla donna. Nel luglio del 2022, a seguito delle violazioni del predetto provvedimento, il Tribunale di Vicenza ha aggravato la misura cautelare nei confronti del soggetto, disponendone gli arresti domiciliari. Nonostante dovesse rimanere all’interno della propria abitazione R. A. B., nell’agosto 2022, non è statp rintracciato durante un controllo. Lo straniero era evaso per cercare l’ex compagna ed una volta incontrata l’ha minacciata nuovamente. A seguito di questo fatto, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la carcerazione.

Pertanto, in considerazione della situazione poc’anzi menzionata, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha deciso di emettere nei confronti di R. A. B. un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale, con conseguente immediato trasferimento dello stesso presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Potenza. Durante le attività di predisposizione degli atti amministrativi relativi al suo trasferimento a Potenza, R. A. B. ha tentato di fuggire dal Commissariato, venendo tuttavia prontamente bloccato dagli agenti.

Nella giornata di ieri, quindi, il soggetto è stato scortato dai Poliziotti del Commissariato di Bassano presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza, in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine.

“I provvedimenti che rendono effettivi i rimpatri e le espulsioni – ha evidenziato il questore Sartori – oltre a far percepire alla cittadinanza la nostra vicinanza ai problemi ed alle esigenze da essa ritenuti irrinunciabili, sono finalizzati ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica”.