Bassano, nuove modifiche alla viabilità per i lavori a un acquedotto

In occasione di lavori in corso per la realizzazione di una nuova rete idrica da parte di Etra spa, a partire da martedì 20 maggio 2025 sono previste le seguenti modifiche temporanee alla viabilità, in aggiunta a quelle già programmate:

– in strada Cartigliana, chiusura totale degli svincoli di uscita su via Aldo Moro;

– senso unico alternato di circolazione in via Aldo Moro all’intersezione con strada Cartigliana.

Le suddette modifiche alla viabilità, di una durata complessiva di circa 5/7 giorni lavorativi, e inizialmente previste in conclusione della realizzazione dell’opera idrica, sono state anticipate ai prossimi giorni con l’obiettivo di una conclusione anticipata dei lavori alla fine del periodo estivo, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.