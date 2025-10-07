Bassano, lampeggiante blu in auto: denunciato diciannovenne

Un lampeggiante blu, identico a quelli in dotazione alle Forze dell’Ordine, nascosto nel vano portaoggetti dell’auto: è quanto hanno scoperto nella notte di domenica 5 ottobre gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Bassano del Grappa.

Il giovane conducente, un diciannovenne residente ad Altivole (Treviso), è stato denunciato in stato di libertà per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti, previsto dall’articolo 497 ter del Codice Penale.

Il controllo è scattato in via Col Moschin, dove una pattuglia ha notato un’auto in sosta con le portiere aperte. A bordo si trovavano quattro ragazzi, tutti sotto i vent’anni. Durante la verifica dei documenti, gli agenti hanno notato il lampeggiante blu all’interno del vano portaoggetti.

Alla richiesta di spiegazioni, il conducente ha dichiarato di averlo acquistato da un privato all’inizio dell’anno per 20 euro. L’oggetto, perfettamente funzionante, è stato posto sotto sequestro penale. Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.