BASSANOCRONACAPROVINCIA Vicenza
1 Ottobre 2025 - 9.21

Bassano – Evade dai domiciliari: denunciato un 30enne

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre 2025, gli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa hanno denunciato un 30enne italiano per il reato di evasione dalla misura cautelare della detenzione domiciliare, cui era sottoposto sino al 2027.

Durante un controllo di routine, i poliziotti hanno suonato ripetutamente al campanello del cancello d’ingresso senza ricevere risposta, temendo inizialmente un malore. Dopo vari tentativi di contatto telefonico andati a vuoto, hanno deciso di attendere nei pressi dell’abitazione.

Dopo circa mezz’ora, l’uomo è stato visto uscire furtivamente dal retro della casa. Colto sul fatto, è stato denunciato in stato di libertà per evasione.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Bassano - Evade dai domiciliari: denunciato un 30enne | TViWeb Bassano - Evade dai domiciliari: denunciato un 30enne | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy