Bassano – Evade dai domiciliari: denunciato un 30enne
BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre 2025, gli Agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa hanno denunciato un 30enne italiano per il reato di evasione dalla misura cautelare della detenzione domiciliare, cui era sottoposto sino al 2027.
Durante un controllo di routine, i poliziotti hanno suonato ripetutamente al campanello del cancello d’ingresso senza ricevere risposta, temendo inizialmente un malore. Dopo vari tentativi di contatto telefonico andati a vuoto, hanno deciso di attendere nei pressi dell’abitazione.
Dopo circa mezz’ora, l’uomo è stato visto uscire furtivamente dal retro della casa. Colto sul fatto, è stato denunciato in stato di libertà per evasione.