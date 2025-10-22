Bassano – Due denunciati dalla Polizia di Stato per droga e violazione del divieto di ritorno

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, la sera del 18 ottobre 2025, intorno alle 20.15, gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa hanno denunciato due persone nel corso di un intervento in un esercizio commerciale di via Pio X.

Durante la verifica degli avventori presenti nel plateatico esterno, gli operatori hanno identificato quattro soggetti. A carico di uno di essi, un ventitreenne, è emersa una misura preventiva di divieto di ritorno nel comune di Bassano del Grappa, valida per quattro anni e in scadenza nel 2028.

Nel corso delle procedure di identificazione, un altro individuo, un diciannovenne, ha mostrato segni di nervosismo e agitazione. Gli agenti, insospettiti anche dal forte odore di hashish proveniente dal giovane, gli hanno chiesto spiegazioni. Il ragazzo ha quindi estratto spontaneamente dai propri indumenti cinque pezzi di sostanza solida di colore marrone, riconducibile ad hashish, per un peso complessivo di circa 13,5 grammi, confezionata in cellophane trasparente.

L’uomo è stato accompagnato presso il Commissariato per ulteriori accertamenti e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, un coltello con tracce di sostanza stupefacente, 360 euro in contanti e, all’interno di una cassaforte, un secondo bilancino, residui di buste di plastica con etichette “FRU ITZ” e un ulteriore pezzo di hashish del peso di circa 1,3 grammi. Sequestrato anche lo smartphone del giovane per consentire ulteriori indagini.

Al termine delle operazioni, il diciannovenne è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/90), mentre il ventitreenne è stato deferito per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Bassano del Grappa.