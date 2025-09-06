Bassano del Grappa, rubano un monopattino elettrico: denunciati due giovani di Rosà

BASSANO DEL GRAPPA – I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato alla Procura di Vicenza e a quella per i Minorenni di Venezia due ragazzi di Rosà, rispettivamente di 19 e 17 anni, ritenuti responsabili di un furto aggravato in concorso.

L’episodio risale alla tarda serata del 22 luglio scorso, quando i due giovani si sono impossessati di un monopattino elettrico marca “Ducati”, del valore di circa 360 euro, di proprietà di un 45enne bassanese e in uso alla figlia. Il mezzo era stato sottratto nei pressi della stazione ferroviaria di Bassano, dopo che i due avevano forzato il lucchetto che lo assicurava a un ostacolo fisso.

Dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno ricostruito le fasi del furto, notando come i ragazzi, dopo aver ispezionato i mezzi parcheggiati, si fossero appropriati anche di una bicicletta “Graziella”, di scarso valore, appartenente a un amico della ragazza. In quest’ultimo caso, tuttavia, il proprietario non ha voluto sporgere denuncia.

Una volta identificati, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, su decreto delle competenti Procure. Le operazioni, svolte il 1° settembre, non hanno però consentito di recuperare né il monopattino né gli indumenti indossati al momento del furto.