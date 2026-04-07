Bassano del Grappa, il Sindaco condanna i disordini durante la processione del Venerdì Santo

Il Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, non usa mezze parole nel commentare gli episodi verificatisi venerdì scorso durante la processione che ha portato i fedeli dal Duomo alla Chiesa di San Francesco. “Condivido ogni singola parola di don Enrico Bortolaso. A prescindere da come la si pensi, il rispetto deve venire prima di tutto e quanto accaduto venerdì è inaccettabile, soprattutto sotto il profilo della convivenza civile”, ha dichiarato il primo cittadino, facendo riferimento all’omelia pasquale in cui il sacerdote aveva già richiamato l’attenzione sulla situazione.

Il Sindaco ha annunciato che nelle prossime ore convocherà i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei pubblici esercizi. “Nessuno mette in discussione la libertà di divertirsi, ci sono però dei limiti e delle regole che non devono essere superati, nel rispetto di tutti: commercianti e cittadini”, ha precisato.

Finco ha poi sottolineato la gravità dei comportamenti registrati: “Sottoscrivo ogni parola di don Enrico. Il fatto che debba intervenire la Polizia Locale per far passare la processione evidenzia la mancanza di educazione e di rispetto di certi personaggi; ancora più grave è che, al passaggio dei fedeli, nessuno si sia preoccupato di far abbassare la musica dei locali”.

“Mi auguro — ha concluso il Sindaco — che in futuro ci sia maggiore attenzione. La vivacità della nostra città è un fattore positivo, ma non deve diventare una scusa per ignorare le regole o, peggio ancora, danneggiare chi vive il centro storico. Su questo punto sarò fermo”.