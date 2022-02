Bassano, controlli delle forze dell’ordine: emessi cinque Fogli di Via

Grande operazione della polizia nel territorio di Bassano nella giornata di giovedì, disposta dal questore Paolo Sartori. Trenta operatori delle forze dell’ordine, tra agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, hanno battuto le zone più critiche della città, con particolare attenzione per i parchi pubblici e le vie di collegamento, cercando di prevenire i fenomeni di degrado urbano.

Sono stati monitorate le zone di aggregazione dei giovani, i parchi e le aree del centro storico e della stazione ferroviaria. 91 le persone controllate: 9 misure di prevenzione disposte e due di allontanamento dal territorio nazionale; cinque i fogli di via emessi nei confronti di due cittadine italiane e di tre cittadini stranieri. Le due italiane per reati di truffa, guida in stato di ebbrezza, false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità. Gli stranieri, per reati contro la persona, conto il patrimonio, armi, evasione e stupefacenti. Tutti i soggetti sono stati considerati socialmente pericolosi e senza alcun legame con il territorio cittadino.

I due per cui è stato richiesta l’espulsione dal territorio nazionale sono un algerino di 72 anni e un marocchino di 36, risultati irregolari e con precedenti penali.