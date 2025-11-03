Bassano – Colpisce in testa un ragazzo, gli fa perdere i sensi e lo rapina. Denunciato marocchino

È stato colpito al capo e lasciato privo di sensi per oltre due ore, a pochi metri da casa. Vittima dell’aggressione un giovane di Bassano del Grappa, che nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dopo una brutale rapina.

A dare l’allarme è stata la madre, che intorno all’una di notte ha contattato la linea di emergenza 113 riferendo dell’aggressione subita dal figlio. Una volta ripresi i sensi, il giovane ha raccontato agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano di essersi accorto del furto del bancomat, dello smartphone e di altri effetti personali, ma di non ricordare nulla dell’accaduto.

La madre ha segnalato che, nel frattempo, con la carta del figlio erano stati effettuati alcuni pagamenti in diversi locali del centro. Gli agenti hanno quindi contattato i gestori degli esercizi e, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno riconosciuto un cittadino marocchino di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga.

L’uomo, che era stato espulso e accompagnato al Cpr di Bari “Palese” lo scorso 2 ottobre, era stato rimesso in libertà pochi giorni dopo in seguito all’annullamento del provvedimento di trattenimento da parte del giudice di pace. È stato rintracciato in un ricovero occasionale di Bassano del Grappa e indagato in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, non essendo emersi elementi sufficienti per identificarlo come autore dell’aggressione.

Sono in corso ulteriori accertamenti e analisi di video utili alle indagini. Il Questore sta valutando l’applicazione di misure di prevenzione a suo carico.