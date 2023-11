BASSANO- Buste della pattumiera utilizzate per occultare la droga, un arresto

Nel corso della mattinata di venerdì 10 novembre, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un 38enne, di origini macedone e residente a Cassola, per detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Verso le 10 i militari operanti, nel corso di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Compagnia, transitando nel Comune di Bassano del Grappa, hanno proceduto al controllo di una Mercedes scura, con a bordo tre uomini: un 38enne, di origini macedone, risultato tra l’altro proprietario e conducente della vettura, e due italiani, un 35enne ed un 47enne.

Atteso lo stato di agitazione in cui versavano i soggetti a bordo del veicolo, i carabinieri avrebbero deciso di procedere ad un controllo più approfondito, rinvenendo all’interno della vettura, una busta in tela di grandi dimensioni, coperta da una maglietta e collocata sul sedile posteriore. Al suo interno, una volta rimossa la maglietta, sarebbe stato rinvenuto un sacchetto termosaldato in plastica trasparente di grandi dimensioni, contenente infiorescenze essiccate di marijuana, del peso di oltre un chilogrammo.

Nel frattempo, il proprietario del mezzo avrebbe consegnato spontaneamente ai militari un involucro contenente cinque dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi. Uno dei due passeggeri, invece, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di circa 3 grammi di hashish.

L’accurato controllo all’interno del suo veicolo ha consentito inoltre il rinvenimento di alcune buste nere di medie dimensioni, utilizzate per la pattumiera, che presentavano alcuni buchi rotondi e quindi mancanti di alcuni pezzi, dello stesso tipo del materiale che avvolgeva le singoli dosi della cocaina rinvenute nella sua disponibilità ed in quella del passeggero.

Al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, il proprietario del veicolo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità rilevanti e di diversa natura.

Sia l’arrestato sia il passeggero trovato in possesso di stupefacente sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Vicenza, quali consumatori, avendo dichiarato di fare uso personale di sostanze stupefacenti. Secondo le norme vigenti, al conducente del veicolo è stata anche ritirata la patente di guida, avendo l’immediata disponibilità del mezzo.

All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi nel corso della mattinata di ieri 13 novembre u.s., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari a Cassola.