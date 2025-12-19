Bassano – Arriva il K-pop alla CMP Arena, fissata la data

Un’esperienza immersiva che fonde musica, narrazione e visual: tra battaglie epiche contro forze oscure e l’energia travolgente del K-pop, lo spettacolo coinvolge il pubblico in un viaggio dove azione e ritmo si uniscono in un’esplosione di emozioni. Arriverà a Bassano del Grappa (VI) il 12 aprile 2026 alla CMP Arena per una produzione Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM e Mister Wolf.

A dare voce e carattere allo show saranno i cantanti dal vivo, il brillante trio femminile, e soprattutto la straordinaria band dei SODA POP, capace di ricreare con autenticità e potenza l’universo sonoro tipico del K-pop.

A trasformare ogni scena in un vortice coreografico, un corpo di ballo composto da 10 performer, che con precisione e dinamismo dà vita a movimenti spettacolari. Ad accompagnare il pubblico con simpatia e spirito giocoso, la presenza iconica della Mascotte Tiger.

Lo spettacolo prende forma attraverso un allestimento scenico dal forte impatto visivo: luci laser, LED wall, effetti speciali luminosi e visual immersivi che trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente.

Biglietti in vendita sul circuito TicketOne.

K-POP music is coming soon in DEMON HUNTERS and SODA POP è molto più di un tributo: è un viaggio elettrizzante nel mondo del K-pop, un concentrato di energia, colore e atmosfere epiche pensato per lasciare senza fiato spettatori di ogni età.