Bassano – Aggredì una donna in condominio: marocchino trasferito al Centro per il Rimpatrio

Aggredì una donna in condominio a Bassano, marocchino irregolare trasferito al Cpr di Bari per l’espulsione

Era stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari il cittadino marocchino del 1987, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti, al fine di dare esecuzione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Vicenza il 2 settembre 2022 e al successivo decreto di trattenimento firmato dal Questore di Vicenza il 2 settembre 2025.

L’uomo si era reso protagonista di un episodio violento la mattina del 31 agosto 2025, quando, intorno alle 7, un equipaggio della Sezione Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa era intervenuto in via Roma, all’interno di un condominio, dopo la segnalazione della presenza di una persona in forte stato di agitazione.

Sul terrazzo condominiale era stato trovato il 38enne, in evidente stato di alterazione dovuto presumibilmente all’abuso di alcol. L’uomo si era mostrato subito aggressivo e poco collaborativo, costringendo i poliziotti a farlo allontanare. Durante la perquisizione, gli agenti avevano rinvenuto nella tasca dei pantaloni un coltellino multiuso con lama di circa tre centimetri.

A dare l’allarme era stata una residente che, dopo aver sentito delle urla, lo aveva visto inveire contro di lei e lanciare dei secchi. Non solo: aveva anche tentato di entrare in casa sua colpendo ripetutamente la porta finestra, danneggiando inoltre la staffa di un balcone adiacente.

Condotto negli uffici del Commissariato, l’uomo aveva continuato a mantenere un atteggiamento ostile, insultando e minacciando gli agenti. Era stato quindi denunciato per violazione di domicilio, danneggiamento, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, possesso di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.

Alla luce della sua posizione irregolare, il Questore aveva disposto l’avvio delle procedure per l’espulsione, conclusesi il 2 settembre con il trasferimento al Cpr di Bari.