Bassano, 16enne trovata con hashish in casa di un detenuto: weekend di controlli e denunce nel Bassanese

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia dei Carabinieri di Bassano del Grappa ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei reati e al rafforzamento della sicurezza pubblica. Le pattuglie della Sezione Radiomobile e delle Stazioni dipendenti hanno presidiato strade, aree sensibili e luoghi di aggregazione, portando a diversi interventi significativi.

A Cassola, lungo la via Valsugana, un 41enne di Romano d’Ezzelino è stato fermato alla guida in evidente stato di ebbrezza. L’etilometro ha registrato un tasso alcolemico di 1,22 g/l: per lui è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente.

Controlli anche per il consumo di droga tra giovanissimi. A Romano d’Ezzelino, nei pressi del cimitero comunale, due 21enni di Rosà sono stati trovati con piccole quantità di marijuana e uno spinello già confezionato. A Nove, due 23enni sono stati sorpresi in auto con 4,62 grammi di hashish, 0,16 grammi di cocaina e uno spinello: al conducente è stata ritirata la patente.

Il caso più singolare ha riguardato una 16enne di Bassano del Grappa, trovata con 2,76 grammi di hashish all’interno dell’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. La giovane ha consegnato spontaneamente la sostanza ai militari.

Sempre in questi giorni, i Carabinieri della Stazione di Rosà hanno denunciato un 33enne guineano per incauto acquisto. L’uomo, fermato in via Colombo a Bassano, aveva con sé una bicicletta marca Skie risultata rubata a giugno ai danni di un cittadino bassanese. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

L’operazione, spiegano i Carabinieri, rientra in una strategia di controllo capillare del territorio volta a contrastare la microcriminalità e a garantire maggiore sicurezza alla comunità del Bassanese.