26 Settembre 2025 - 12.19

Bassanese, sospeso mobilificio per irregolarità: multa e denuncia per il titolare

REDAZIONE
Nel corso di un mirato controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inserito in un più ampio piano strategico del Comando Provinciale di Vicenza, nella mattinata del 23 settembre i Carabinieri della Stazione di Solagna (VI), insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno effettuato un’ispezione presso un’azienda del territorio.

L’attenzione dei militari si è concentrata su un mobilificio di Pove del Grappa (VI), dove durante la verifica è emerso che alcuni macchinari per la lavorazione del legno erano privi dei previsti sistemi di sicurezza, in violazione delle disposizioni del d.lgs. 81/2008, il “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

A seguito delle irregolarità riscontrate, l’amministratore unico dell’azienda, un 57enne della provincia di Treviso, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza. Inoltre, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, mentre le sanzioni amministrative e le ammende complessive superano i 12.000 euro.

