Bassanese – Scontro frontale tra due auto, quattro feriti

Belvedere (Vicenza) – Ieri sera, sabato 4 ottobre 2025, intorno alle 23, due auto si sono scontrate frontalmente in via Nazionale, nei pressi del civico 161. Quattro le persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa con cinque operatori e due autopompe serbatoio. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato gli occupanti delle vetture già fuori dai veicoli.

I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto incidentate e a collaborare con le forze dell’ordine per la gestione del traffico.