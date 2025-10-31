BASSANOCRONACAPROVINCIA Vicenza
31 Ottobre 2025 - 14.32

Bassanese – Rumeno picchia la moglie: allontanato e sottoposto a braccialetto elettronico

REDAZIONE
Nella serata del 28 ottobre 2025, gli agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa – Settore U.C.T., sono intervenuti a Tezze sul Brenta (VI) per sedare una lite in corso tra coniugi conviventi.

Sul posto, gli operatori hanno trovato il marito, un cittadino rumeno nato nel 1971, che continuava ad assumere un atteggiamento aggressivo e a offendere la moglie anche in presenza della Polizia. La donna lamentava dolori a una mano e in diverse altre parti del corpo.

Immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM, è stata trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie. L’uomo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Successivamente, il GIP del Tribunale di Vicenza ha confermato l’allontanamento dalla casa familiare e disposto l’applicazione del braccialetto elettronico, ribadendo il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

