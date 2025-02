Bassanese – Gira pericolosamente con motorino senza patente: poi devasta il comando della Finanza e ferisce un militare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno fermato a Marostica un cittadino extracomunitario alla guida di un ciclomotore, la cui andatura irregolare rappresentava un pericolo per la circolazione stradale.

Il controllo, effettuato in piena notte da una pattuglia del Gruppo di Bassano del Grappa, ha subito evidenziato anomalie: il conducente, sprovvisto di documenti di riconoscimento e della patente di guida, ha assunto un atteggiamento scontroso e non collaborativo, rendendo necessario il suo accompagnamento in caserma per l’identificazione.

Durante le operazioni, l’uomo, originario del Burkina Faso, ha mostrato un comportamento sempre più aggressivo, arrivando a danneggiare gli arredi della caserma, tra cui un tavolo in vetro colpito con un pugno. Vista l’escalation di violenza, le Fiamme Gialle hanno dovuto ricorrere allo spray antiaggressione in dotazione per contenerlo e garantirne la sicurezza.

Nel tentativo di immobilizzarlo, un finanziere ha riportato contusioni con una prognosi di cinque giorni. Dagli accertamenti è emerso che il fermato aveva precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mai conseguita.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente, con il conseguente fermo amministrativo del ciclomotore.