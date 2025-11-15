Bassanese – Bazar della droga in casa: coppia arrestata con oltre un chilo di marijuana

Nel primo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Rosà hanno arrestato una coppia di conviventi di Tezze sul Brenta, un uomo di 37 anni e una donna di 32, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 12.15 i militari hanno dato esecuzione a una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura di Vicenza, nell’ambito di un procedimento penale avviato a seguito di precedenti attività investigative del Reparto. All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto 38 grammi di hashish, circa 8 grammi di cocaina parzialmente suddivisa in dosi, 1.180 grammi di marijuana conservata in vasetti di vetro e in fase di essiccazione, oltre a 770 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sequestrati anche bilancini di precisione, taniche di ammoniaca e altro materiale utile per la lavorazione e il confezionamento della droga.

Al momento dell’accesso erano presenti, oltre ai due indagati, una 49enne di Cartigliano, poi raggiunta dal convivente 50enne. Entrambi hanno dichiarato ai militari di avere acquistato quella stessa mattina una quantità di crack dalla coppia, già consumata.

Considerata la gravità degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno dichiarato l’uomo e la donna in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, il 37enne è stato associato alla Casa circondariale di Vicenza e la 32enne a quella di Verona Montorio, in attesa dell’udienza di convalida disposta dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Vicenza.