Bassanese – Arrestato 43enne per spaccio: in casa marijuana, cocaina e materiale per il confezionamento

ROSÀ (VI) – Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto un 43enne residente a Rosà, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato intorno all’1.30 di notte in via Roma, mentre percorreva in bicicletta una strada buia senza luci. Alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di uno spinello, recuperato dagli operanti, che hanno accertato fosse composto da tabacco e marijuana. Alla richiesta di consegnare eventuale altra sostanza, il 43enne ha consegnato un secondo spinello già in parte consumato.

Ritenendo che potesse detenere ulteriore droga nella propria abitazione, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo. L’uomo ha infatti consegnato spontaneamente una scatola contenente numerose infiorescenze essiccate di marijuana. Nel corso dei controlli sono stati inoltre trovati:

altra mistura di tabacco e marijuana,

due ulteriori dosi della stessa sostanza,

complessivamente circa 88 grammi di marijuana,

1,4 grammi di cocaina,

due bilancini di precisione, uno dei quali con tracce di cannabinoidi,

17 bustine in cellophane di varie dimensioni, con chiusura ermetica, ritenute idonee al confezionamento delle dosi.

Il 43enne è stato condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, dichiarato in stato di arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza è stato trattenuto presso la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, in attesa della convalida e della celebrazione del rito direttissimo.