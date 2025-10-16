BASSANOCRONACAPROVINCIA Vicenza
16 Ottobre 2025 - 15.30

Bassanese, 21enne arrestato con oltre due etti di hashish: in casa anche 2000 euro in contanti

REDAZIONE
BASSANO DEL GRAPPA, 17 ottobre 2025 – Nella prima mattinata di venerdì i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato un 21enne di Cassola, cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Durante una perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato nella disponibilità del giovane circa 218 grammi di hashish, suddivisi in due panetti da poco più di 100 grammi ciascuno e in un ulteriore frammento da 18 grammi.

All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto anche materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, oltre a 2000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il 21enne, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto nella propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

