BARBARANO MOSSANO – Trovati con quasi un chilo di stupefacenti, due arresti

Nella notte dello scorso 1 luglio, a Barbarano Mossano, i militari della locale stazione hanno arrestato nella flagranza del reato di concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S.A., ventunenne italiano, residente in provincia e N. L., ventenne italiano, residente anch’egli in provincia.

I due giovani, sottoposti a controllo di iniziativa, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in sosta, sono stati trovati in possesso di modico quantitativo di hashish e marijuana, adeguatamente confezionata, oltre alla somma di 940,00 euro, della quale non sarebbero stati in grado di fornire adeguate giustificazioni.

Per tali motivi i militari in servizio hanno deciso di approfondire il controllo svolgendo delle perquisizioni domiciliari a carico di entrambi, attività che cha consentito di rinvenire complessivamente 285 grammi di hashish e 658 grammi di marijuana, suddivisi in panetti e svariate dosi adeguatamente confezionate, nonché due bilancini di precisione.

Le sostanze stupefacenti e la somma di danaro sono state sottoposte a sequestro, mentre due giovani venivano arrestati e al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale sono stati convalidati gli arresti e disposti gli arresti domiciliari per uno, gravato da pregiudizi penali, e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’altro, incensurato.