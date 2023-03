Bandito armato in trattoria nel Vicentino: ruba soldi e documenti, l’appello dei proprietari

Rapina nella trattoria ‘Alla Fortuna’ in via Prole a Marano, dove un uomo è entrato con il volto travisato e ha brandito un coltello, facendosi consegnare 100 euro in contanti e fuggendo a piedi con il registratore di cassa. L’episodio è raccontato nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza.

La rapina è avvenuta martedì sera alle 20.30. L’uomo avrebbe atteso il momento propizio per entrare e puntare il coltello. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Thiene. I titolari hanno lanciato un appello affinché, chi trovasse il cassetto del registratore di cassa, lo riporti ai legittimi proprietari, poiché conteneva documentazione fondamentale per l’azienda.