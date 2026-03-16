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16 Marzo 2026 - 9.42

Baita in fiamme in Altopiano: intervento dei pompieri (FOTO)

REDAZIONE
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Attorno alle ore 8:30 di ieri 15 marzo i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Gallio per l’incendio del tetto di una baita, al momento in disuso. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Asiago, supportate dall’autoscala giunta dalla sede centrale di Vicenza e da un’ulteriore squadra del distaccamento volontario di Thiene, per un totale di 12 operatori. Le fiamme avevano interessato parte dell’ingresso e del tetto della struttura. I Vigili del fuoco, attraverso lo sezionamento della copertura, sono riusciti a fermare e successivamente a spegnere l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme al resto dell’edificio.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse dopo la completa bonifica delle parti coinvolte. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.

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