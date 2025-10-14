Auto urta bici, ciclista ferito (FOTO)

Stamattina alle 9:05 B.F. una 64enne di Schio, proveniente da Schio, per cause in corso di accertamento, ha urtato la bicicletta condotta da S.I. uomo 50enne di Zanè che si trovava già all’interno di una rotatoria, proveniente da via Trieste. A seguito dell’urto il ciclista è caduto rovinosamente a terra riportando lesioni a seguito delle quali è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso dall’ ambulanza del SUEM 118.

Rilievi del sinistro a cura della pattuglia di pronto intervento del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.