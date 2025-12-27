Auto rubata, scooterista investito e vetrina distrutta: denunciati tre minorenni a Padova

Padova – La polizia ha identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia tre ragazzi tra i 16 e i 17 anni, ritenuti responsabili di un grave episodio avvenuto lo scorso 7 ottobre in via Armistizio, a Padova. I tre erano a bordo di un’auto rubata poche ore prima quando hanno investito un uomo di 35 anni in sella al suo scooter e danneggiato la vetrina di un negozio.

La vicenda ha avuto origine nel quartiere Sacra Famiglia, dove un’anziana residente aveva denunciato al 113 il furto della propria utilitaria dal parcheggio condominiale. Circa un’ora e mezza dopo, una nuova segnalazione ha portato le forze dell’ordine in via Armistizio per quella che inizialmente sembrava una “spaccata”. Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno soccorso un 35enne rimasto ferito nell’impatto e lo hanno trasportato in ospedale: l’uomo ha riportato fratture e traumi giudicati guaribili in 60 giorni.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Alla guida dell’auto rubata c’era un 17enne, senza patente, che dopo aver girato per la città per oltre un’ora aveva parcheggiato il veicolo in via Sammicheli, dove aveva incontrato due amici 16enni. Ripartiti insieme, in via Armistizio la guida instabile del conducente ha causato l’investimento dello scooterista e l’impatto contro la vetrina del negozio. Presi dal panico, i tre sono fuggiti a piedi, abbandonando l’auto.

Attraverso l’analisi di centinaia di filmati e fotogrammi provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, gli investigatori sono riusciti a identificare i giovani. Il conducente, 17 anni, con precedenti per estorsione, è stato denunciato per furto, danneggiamento e omissione di soccorso. I due passeggeri, entrambi 16enni, risponderanno di omissione di soccorso; uno di loro aveva già precedenti per rapina ed era destinatario di un provvedimento di Daspo.