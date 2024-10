Auto contro platano: morto l’autista (FOTO)

Poco prima delle 12:30 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 124 in via Giovanni XXIII in località Calcara a Monte di Malo per un un’auto finita fuori strada contro un platano:deceduto l’autista. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Schio, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo alla guida. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.