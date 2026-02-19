Auto contro il guardrail in A31 tra Longare e Albettone: ferito il conducente

Incidente stradale nella serata di oggi, 18 febbraio 2026, lungo l’autostrada A31 Valdastico Sud, in direzione Rovigo. Poco dopo le 19 un’autovettura è finita contro il guardrail centrale nel tratto compreso tra i caselli di Longare e Albettone.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente – un uomo – ha perso il controllo del mezzo, che è andato a impattare contro la barriera che divide i sensi di marcia. A seguito dello schianto, l’automobilista è rimasto ferito e bloccato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Vicenza, che hanno messo in sicurezza il veicolo e provveduto all’estrazione del ferito. Dopo essere stato immobilizzato con i presidi sanitari, l’uomo è stato liberato utilizzando attrezzature specifiche da soccorso, tra cui cesoia e divaricatore.

Il conducente è stato quindi affidato al personale sanitario del Suem 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, oltre agli ausiliari della viabilità per la gestione del traffico.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore.