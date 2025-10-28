Attivisti pro-Pal impediscono un incontro in Ca’ Foscari

Un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito ieri pomeriggio lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’Università di ca’ Foscari a Venezia, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte il parlamentare Emanuele Fiano (Pd), con slogan e cartelli contro il sionismo.

“Ho provato in tutti i modi a continuare – ha riferito Fiano all’ANSA – ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità.l principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare”. ANSA VENETO

