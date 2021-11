Attenzione: falsi tecnici di Viacqua in giro per la città

Nella giornata di ieri, 9 novembre, è stata segnalata al servizio clienti Viacqua la possibile presenza di finti tecnici della società in via Div. Julia a Vicenza.

Stando a quanto comunicato, un uomo privo di alcun mezzo di riconoscimento si sarebbe presentato presso un’abitazione chiedendo di poter fare un giro all’interno della casa per controllare l’eventuale presenza di perdite. Successivamente l’individuo si sarebbe allontanato su un’auto priva di alcun logo di Viacqua.

Le Forze dell’Ordine sono pertanto state allertate immediatamente.

Viacqua rinnova l’invito alla massima prudenza in questi frangenti. La normale attività di controllo e intervento di Viacqua non necessita di entrare nelle abitazioni degli utenti. I tecnici di Viacqua, inoltre, non hanno alcun titolo per richiedere pagamenti agli utenti.

I tecnici della società si spostano a bordo di mezzi aziendali ben riconoscibile dalle insegne che riportano il logo della società. Inoltre, sono sempre muniti di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il numero verde 800 154 242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13).



In caso di ulteriori sospetti si consiglia di contattare sempre le Forze dell’Ordine e di non far entrare nessuno all’interno della propria abitazione.