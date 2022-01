Attentato in Germania: morta una delle persone colpite

Una giovane donna è morta e diverse persone sono rimaste ferite lunedì in un attacco da parte di un uomo con un fucile in un’aula magna dell’università di Heidelberg nel sud-ovest della Germania, ha detto la polizia locale, aggiungendo che l’aggressore è morto.

La polizia aveva inizialmente parlato di quattro persone ferite da un tiratore che poi si era suicidato, ma una delle vittime è morta in ospedale per le ferite riportate. Secondo le informazioni di Die Welt , i fatti sono avvenuti nel campus dell’Università di Heidelberg intorno alle 12:45. “Un individuo ha ferito diverse persone in un anfiteatro con un’arma lunga. Lo stesso autore è morto”, ha detto la polizia di Mannheim in una nota.

Tuttavia, non ha specificato le condizioni di questa morte mentre la polizia è arrivata in gran numero sul posto. Secondo il quotidiano Bild, l’assassino si sarebbe suicidato. La polizia ha anche dichiarato di “non essere a conoscenza di una lettera di richiesta” ed ha invitato l’opinione pubblica a evitare speculazioni. Non si tratterebbe di un attentato a sfondo religioso o politico.