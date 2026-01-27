Assalto nella notte a due militari americani: rapinati e picchiati da un gruppo di giovanissimi

Aggressione e rapina nella notte tra venerdì e sabato in viale della Pace, dove due soldati statunitensi di 25 anni sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di giovanissimi. I due militari, in servizio in città, sono finiti al pronto soccorso con ferite giudicate non gravi, mentre i responsabili si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Secondo quanto ricostruito, i due americani sarebbero stati avvicinati da circa cinque ragazzi, probabilmente minorenni. Non si esclude che tra le parti ci fosse già stata una discussione poco prima. In breve la situazione è degenerata: il gruppo avrebbe circondato le vittime pretendendo la consegna di denaro e oggetti di valore. Al rifiuto dei militari, è scattata l’aggressione.

I due sono stati colpiti con pugni e spintoni, sopraffatti dalla superiorità numerica. Durante l’assalto, uno dei soldati è stato derubato di una collanina d’oro, all’altro è stato strappato l’orologio dal polso. L’intervento di alcuni passanti e l’allarme lanciato al 112 hanno però interrotto l’azione: il branco si è dato alla fuga pochi istanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Vicenza, che hanno prestato i primi soccorsi e accompagnato i due militari all’ospedale San Bortolo. Dopo le cure, entrambi sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi. Sono ora in corso accertamenti per identificare i responsabili, anche attraverso testimonianze e l’analisi delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.