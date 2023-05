ASIAGO – Ritrovata la 17enne scomparsa

È stata ritrovata ieri sera Francesca S., 17enne scomparsa dalla comunità alloggio di Asiago in cui era ospitata sabato pomeriggio. La ragazza si trovava a Valli di San Pietro, frazione di San Pietro di Cadore, a casa della nonna del fidanzato.

A ritrovarla sono stati i carabinieri, che l’hanno accompagnata in caserma a Santo Stefano, mentre non sono stati ancora chiariti i motivi che hanno spinto Francesca ad allontanarsi e non dare più notizie in famiglie. Le ricerche si erano concentrate in Cadore e nel Alto bellunese in seguito ad un presunto avvistamento.